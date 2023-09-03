Малые АЭС все же могут быть построены в Армении

Армянское правительство готово детальнее рассмотреть проекты строительства модульных АЭС. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, такие станции могут оказаться выгоднее для Армении, чем полномасштабная АЭС.

Ереван пока не отказывается от возможного строительства малых атомных электростанций, но проект, безусловно, нуждается в более тщательном анализе, рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Глава армянского правительства пояснил, что модульные АЭС с определенной точки зрения более безопасны. Он сослался на прошлогодний отчет Комитета по ядерной безопасности страны, согласно которому при аварии на малой станции эвакуация населения не обязательна, так как такое ЧП имеет локальный характер.

В то же время, подчеркнул Пашинян, окончательное решение еще не принято. Он заверил, что будет выбран такой проект, который лучше всего отвечает интересам Армении. Пашинян, что правительство уже приняло решение строить именно эти станции, а не крупные, но нужно получить по таким проектам как можно больше информации.

АЭС в Армении

Треть необходимой Армении энергии вырабатывается на Армянской АЭС, которая расположена у города Мецамор, в 30 км от Еревана, в сейсмоопасной зоне. Она принадлежит государству, то есть правительству Армении.

Однако срок ее эксплуатации закончился еще в 2016 году. Сейчас, после модернизации, проведенной при финансовой поддержке России, она проработает до 2026 года, после чего будет снова модернизирована. Контракт уже подписан с Русатом Сервис. Повторная модернизация, надеется Ереван, даст станции возможность прослужить еще 10 лет, до 2036 года. К этому сроку должен быть готов альтернативный проект.

Новая АЭС для Армении

Сейчас Армения стоит на перепутье. Россия и Южная Корея предлагают построить "стандартные" мощные АЭС. А США выдвигает вариант создания малых АЭС.

Малые модульные АЭС – что это такое?

Реакторы малой и средней мощности – это небольшие по размеры, простые в исполнении и не зависящие от крупных энергосетей ядерные установки. При необходимости, большое количество электроэнергии можно получить, построив рядом несколько таких модулей.

Теоретически такие малые АЭС безопаснее и экономичнее обычных. Однако технология только недавно была воплощена в жизнь. Одна такая станция – HTR-PM – действует в Китае. Вторая малая АЭС есть у России – это плавучая станция у поселка Певек на Чукотке. Все остальные проекты находятся на стадии разработки или строительства.