Махачкалу и Киров объединит авиасообщение

Прямое авиасообщение установится между Махачкалой и Кировом. Перевозками пассажиров будет заниматься компания Nordwind. Первые рейсы запланированы на конец апреля.

Правительство Кировской области сообщило о скором открытии авиасообщения между Махачкалой и Кировом, первый полет в столицу Дагестана запланирован на 29 апреля.

Осуществлять полеты будет авиаперевозчик Nordwind. Рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам.

Помимо этого, компания намерена запустить рейсы в Дагестан из Сыктывкара, Нижневартовска, Саранска, Иваново и Оренбурга.

Кроме того, планируется увеличить частоту вылетов из Тюмени, Уфы и Казани.