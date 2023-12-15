Сочи и Астрахань связали прямые рейсы

Авиаперевозчик "Азимут" запустил новые рейсы из Сочи в Астрахань и обратно.
Российский авиаперевозчик "Азимут" запустил авиасообщение между Сочи и Астраханью.
Согласно данным сайта авиаперевозчика, первый рейс состоялся 12 января ночью.
По сообщению пресс-службы организации авиарейсы будут совершаться каждую неделю по пятницам и вторника.
Теперь из Сочи в Астрахань можно будет добраться за два часа.
Ранее между Сочи и Астраханью не осуществлялись прямые перелеты.
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