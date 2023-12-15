Сочи и Астрахань связали прямые рейсы

Авиаперевозчик "Азимут" запустил новые рейсы из Сочи в Астрахань и обратно.

Российский авиаперевозчик "Азимут" запустил авиасообщение между Сочи и Астраханью.

Согласно данным сайта авиаперевозчика, первый рейс состоялся 12 января ночью.

По сообщению пресс-службы организации авиарейсы будут совершаться каждую неделю по пятницам и вторника.

Теперь из Сочи в Астрахань можно будет добраться за два часа.

Ранее между Сочи и Астраханью не осуществлялись прямые перелеты.