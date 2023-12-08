"Азимут" соединит Магас и Сочи

Уже в начале января у аэропорта ингушской столицы появится новый авиарейс – теперь жители Ингушетии смогут без пересадок добраться по воздуху до курортного Сочи.

С 3 января нового 2024 года в расписании ингушского аэропорта Магас появится новый авиарейс в Сочи, который будет выполнять авиакомпания "Азимут", сообщает пресс-служба авиакомпании.

Новый авиамаршрут будет беспосадочным, выполняться он будет пока один раз в неделю на российских авиалайнерах Superjet 100, из которых состоит весь авиапарк компании, передает "Интерфакс".

Несмотря на то, что маршрут очень востребован, на сегодняшний день по нему не летает ни одна российская авиакомпания. Пока, в зимний сезон, самолеты будут летать только по пятницам с вылетом из Сочи в 10:20, салиться в Магасе авиалайнер будет в 11:40, а вылетать в обратном направлении - в 12:40 с посадкой в Сочи в 13:55.

Далее, в весенне-летний период, с 31 марта по 20 октября, авиарейсы будут выполняться по воскресеньям, если маршрут будет востребованным, то число рейсов в неделю может увеличиться, добавили в авиакомпании.

Напомним, авиакомпания "Азимут" базируется в аэропортах "Платов" и в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Ее парк состоит из 20 новейших российских воздушных судов Superjet 100.