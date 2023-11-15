Махачкалинское "Динамо" потерпело поражение от "Торпедо"

"Динамо" Махачкала уступило столичному "Торпедо" в Махачкале в рамках очередного тура Первой лиги. Это поражение стало для подопечных Курбана Бердыева вторым за последние 5 игр.

Только что в Махачкале завершилась встреча 20-го тура Первой лиги между "Динамо" и московским "Торпедо". Победу со счетом 2:0 одержали гости.

Счет на 75-й минуте открыл нападающий "Торпедо" Илья Стефанович. А спустя 4 минуты его партнер по команде Руслан Червяков отправил второй мяч в сетку ворот махачкалинцев, установив тем самым окончательный результат.

Турнирная таблица

Несмотря на сегодняшнее поражение, "Динамо" по-прежнему продолжает лидировать в Первой лиге. После 20 туров в активе махачкалинцев 37 очков. На втором месте располагаются "Химки" (36 очков), на третьем – "Тюмень" (35 очков). В топ-5 также входят тульский "Арсенал" (35 очков) и "Акрон" (34 очка). "Торпедо" с 27 очками находится на восьмой строчке.