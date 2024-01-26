Махачкала будет доставлять зерно в Иран и Афганистан

Представители "РЖД логистика" побывал в порту Туркменбаши и обсудили поставки зерна в Иран и Афганистан. Порт Махачкалы может стать опорным пунктом в экспорте.

Сотрудники компании "РЖД логистика" побывали в международном морском порту Туркменбаши в Туркменистане.

Как сообщает РИА Дагестан, они встретились с работниками порта, государственного перевозчика грузов и пассажиров "Демиреллары" и транспортно-логистического центра страны.

Стороны обсудили возможность экспорта зерна в Иран и Афганистан через Каспийское море. Российская сторона отметила возможность осуществления регулярных перевозок зерна между Махачкалой, Астраханью и портом Туркменбаши в Иран и Афганистан.

Кроме того, обсуждались перевозки контейнеров между портами Астрахань и Туркменбаши.