Махачкала будет доставлять зерно в Иран и Афганистан

Представители "РЖД логистика" побывал в порту Туркменбаши и обсудили поставки зерна в Иран и Афганистан. Порт Махачкалы может стать опорным пунктом в экспорте.
Сотрудники компании "РЖД логистика" побывали в международном морском порту Туркменбаши в Туркменистане.
Как сообщает РИА Дагестан, они встретились с работниками порта, государственного перевозчика грузов и пассажиров "Демиреллары" и транспортно-логистического центра страны.
Стороны обсудили возможность экспорта зерна в Иран и Афганистан через Каспийское море. Российская сторона отметила возможность осуществления регулярных перевозок зерна между Махачкалой, Астраханью и портом Туркменбаши в Иран и Афганистан.
Кроме того, обсуждались перевозки контейнеров между портами Астрахань и Туркменбаши.