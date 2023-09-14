Лукашенко летит на встречу к Путину

Опубликовано: 10:57, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

В пятницу, 15 сентября, состоятся переговоры глав России и Беларуси. Утром стало известно, что Лукашенко вылетел в Россию.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в РФ. В пятницу здесь состоятся переговоры с российским коллегой.

Ранее лидеры провели телефонный разговор. Тогда обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация на международной арене.

«Актуальные темы двусторонней повестки, а также острые вопросы региональной и международной обстановки обсуждены с президентом России Владимиром Путиным»

– официальный Минск

Напомним, что в настоящее время страны сотрудничают в рамках Союзного государства. Сотрудничество охватывает широкий круг вопросов, в том числе взаимодействие во внешней политике, межпарламентской, межрегиональной, а также культурной и гуманитарной областях.