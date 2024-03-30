Вестник Кавказа

Lufthansa временно приостановила полеты в столицу Ирана

самолет авиакомпании Lufthansa
© Фото: официальный сайт авиакомпании Lufthansa
Прервать авиасообщение со столицей Ирана Lufthansa вынудила ситуация на Ближнем Востоке. В авиаконцерне пообещали восстановить его в течение суток.

Авиакомпания Lufthansa решила временно прекратить полеты в Тегеран и в обратном направлении из-за событий на Ближнем Востоке. Об этом пишут немецкие СМИ со ссылкой на крупнейший авиаконцерн Европы.

В авиакомпании отметили, что безопасность пассажиров и экипажа находится для них на первом месте.

Представитель Lufthansa сообщил, что авиакомпания тщательно проанализировала ситуацию перед принятием решения. Он уточнил, что рейсы планируется возобновить 11 апреля.

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