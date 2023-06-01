Лучшим игроком по версии ФИФА стал Месси

Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси признан ФИФА лучшим футболистом прошлого года. Награду игрок получил уже в третий раз.

В Лондоне назвали имя лучшего игрока-2023 ФИФА – им стал аргентинец Лионель Месси.

Претендентами на высокую награду были также Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. Однако капитаны и тренеры сборных всех стран, федерации которых входят в ФИФА, а также представители прессы и болельщики выбрали именно капитана "Интер Майами" и сборной Аргентины.

Месси стал уже трехкратным обладателем награды: он становился игроком года также в 2019 и позапрошлом годах. Таким образом он обогнал Криштиану Роналду: португалец получал приз "всего" дважды, в 2016 и 2017 годах.

Осенью Месси уже установил аналогичный рекорд с другой наградой. Футболист впервые в истории стал восьмикратным обладателем "Золотого мяча".

Напомним, Аргентина занимает первое место в мировом рейтинге ФИФА. Россия в списке находится на 38-й позиции.

РФ не принимает участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА почти два года. В какой-то момент высказывалась идея о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию. Однако в итоге РФС решил отказаться от мысли. Организация продолжит работать над возвращением российских футболистов на мировые турниры.