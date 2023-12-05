Лучший футболист Грузии может перебраться в Англию

"Арсенал" может переманить Хвичу Кварацхелия в Лондон. Информация об интересе появилась после новостей о том, что грузин не может договориться со своим действующим клубом по контракту.

После появления новостей о том, что грузинский футболист Хвича Кварацхелия не может договориться с руководством итальянского "Наполи" предложение о переходе может сделать лондонский "Арсенал".

Как пишет газета "Football Transfers", итальянцы предложили Хвиче продлить соглашение. Кроме того, Кварацхелия ждет повышение зарплаты почти в 4 раза - до 4 млн евро. Однако грузин отказался от этого.

Хвича в этом сезоне Серии А сыграл в 19 матчах, забил 5 мячей и отдал три голевых паса. В прошлом сезоне Кварацхелия был признан самым ценным футболистом чемпионата Италии.