Италия признала гол грузинского футболиста лучшим в 2023 году

Гол Хвичи Кварацхелия стал лучшим голом 2023 года в Италии. Футболисту вручили награду на футбольной премии года в Милане. Хвича забил мяч в ворота "Аталанты" в прошлом сезоне.

Гол грузинского футболиста Хвичи Кварацхелия признан лучшим голом в Италии в 2023 году.

Игроку итальянского "Наполи" и сборной Грузии вручили награду на традиционной футбольной премии года, которая состоялась в Милане.

Свой гол Хвича забил в ворота "Аталанты" в матче 26-го тура Серии А сезона 2022/2023. Этот гол стал лучшим в туре, затем - в месяце, а теперь и года.

Напомним, Кварацхелия перебрался в стан неаполитанцев в июне прошлого года, заключив контракт до лета 2027 года. В сезоне 2022/2023 он становился лучшим игроком итальянского чемпионата.