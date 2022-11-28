Хвичу номинировали на приз лучшему футболисту 2023 года

Хвича Кварацхелия вошел в список претендентов на приз лучшему футболисту уходящего года. За награду он поборется с Киллианом Мбаппе, Лионелем Месси и многими другими. Церемония состоится в январе.

Игрок итальянского "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал номинантом на премию лучшему футболисту года по версии Globe Soccer Awards.

Как сообщает пресс-служба премии, помимо Хвичи, в число претендентов вошли еще 29 футболистов, среди которых Киллиан Мбаппе, Эрлинг Холланд, Лионель Месси и многие другие.

Торжественная церемония пройдет 19 января в Дубае. Действующим обладателем награды является француз Карим Бензема, выступающий за саудовский "Аль-Иттихад".