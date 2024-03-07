Грантовая поддержка от главы Северной Осетии будет оказана лучшим школам республики. Всего на поддержку образование будет направлено 60 млн рублей.

Глава Северной Осетии наградит грантами 60 лучших школы республики, вся сумма составит 60 млн рублей, то есть каждая из школ получит по 1 млн рублей.

«До конца апреля лучшие школы Северной Осетии получат гранты главы республики на общую сумму 60 миллионов рублей. 60 лучших образовательных организаций республики (30 школ городской местности и 30 школ сельской местности) получат денежные средства»

– Минобрнауки Северной Осетии

Для получения гранта школа должна продемонстрировать высокие результаты работы в прошедшем учебном году. Оцениваться будут не только успехи учеников на экзаменах, но и общий уровень образования, инновационные подходы к обучению, разнообразие внеклассных мероприятий и многое другое.

Три десятка школ в городах и селах республики получат гранты, что поможет им продолжать совершенствовать образовательный процесс и вдохновлять учеников на новые свершения.