Глава Северной Осетии наградит грантами 60 лучших школы республики, вся сумма составит 60 млн рублей, то есть каждая из школ получит по 1 млн рублей.
«До конца апреля лучшие школы Северной Осетии получат гранты главы республики на общую сумму 60 миллионов рублей. 60 лучших образовательных организаций республики (30 школ городской местности и 30 школ сельской местности) получат денежные средства»
– Минобрнауки Северной Осетии
Для получения гранта школа должна продемонстрировать высокие результаты работы в прошедшем учебном году. Оцениваться будут не только успехи учеников на экзаменах, но и общий уровень образования, инновационные подходы к обучению, разнообразие внеклассных мероприятий и многое другое.
Три десятка школ в городах и селах республики получат гранты, что поможет им продолжать совершенствовать образовательный процесс и вдохновлять учеников на новые свершения.