На Ставрополье откроются «агроклассы» для школьников

В школах Ставрополья появятся «Агроклассы», ученики которых будут готовиться к поступлению в профильные техникумы и вузы. Углубленно будут изучаться основные аспекты сельского хозяйства, агротехники, животноводства, растениеводства, экологии и других смежных областей.

Аграриев на Ставрополье будут готовить, начиная от школьной скамьи благодаря проекту «агрокласс», который запускается в регионе. По словам главы Минобразования региона данный проект, это инициатива, которая будет запущена в школах Ставрополья с 1 сентября. Он призван помочь старшеклассникам ближе познакомиться с профессиями в аграрной сфере, а также подготовит их к успешному поступлению в профильные вузы, техникумы, училища или колледжи.

«В 2024/25 учебном году в крае запланирована реализация пилотного проекта "Агрокласс" в общеобразовательных организациях Александровского, Изобильненского, Кировского, Кочубеевского, Шпаковского муниципальных округах и города Невинномысска Ставропольского края»

– Мария Смагина

Далее министр отметила, что целью проекта является обеспечение учащимся не только теоретических знаний об аграрной отрасли, но и практических навыков, необходимых для работы в сельском хозяйстве. В частности будут изучаться основные аспекты сельского хозяйства, агротехники, животноводства, растениеводства, экологии и других смежных областей. Учащиеся смогут принимать участие в практических занятиях на специализированных площадках, посещать аграрные предприятия и фермы, участвовать в мастер-классах и семинарах от ведущих специалистов отрасли.