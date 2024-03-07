Любитель цветного металла в Сочи попался на десятой краже

Оперативники Сочи "вычислили" необычного воришку – помогли им в этом видеокамеры наблюдения и смекалка, пишет Telegram-канал "ЧП Сочи".
В полицию обратился представитель оператора связи, который сообщил, что в компании периодически пропадают проложенные в колодцах провода. Полицейские начали проверять записи видеокамер наблюдения.
"Оказалось, чтобы не привлекать к себе внимания, сочинец использовал спецодежду сотрудника городской службы и прятал свое лицо под кепкой от камер видеонаблюдения. Но оперативники все равно вычислили хитроумного воришку"
- Telegram-канал "ЧП Сочи"
Воришку задержали при попытке очередной кражи, которая могла бы стать для него "юбилейной", десятой в его "послужном списке". Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель, который сдавал похищенное в пункты приема цветного металлолома. Крал он с размахом – правоохранители насчитали похищенных им кабелей связи больше чем на 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Адлерский отдел дознания возбудил в отношении задержанного девять уголовных дел, теперь его ждет суд, рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.