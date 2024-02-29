Банду оружейников рассекретили на Ставрополье

Двух изготовителей оружия арестовали с поличным в Предгорном округе Ставрополья. Подозреваемые изготавливали самодельное огнестрельное оружие и переделывали холостые образцы в боевые. «Оружейников» задержали при продаже товара, а в их арендованной квартире обнаружили целую мастерскую с инструментами и материалами для создания оружия.

Двух изготовителей оружия арестовали с поличным в Предгорном округе Ставрополья. Следствие установило, что подозреваемые не только изготавливали самодельное огнестрельное оружие, но и переделывали холостые образцы в настоящие боевые единицы.

Полицейские задержали «оружейников» в момент продажи товара. В квартире, которую арендовали подозреваемые, была обнаружена целая мастерская с инструментами и материалами для создания оружия.

«В ходе обыска по месту жительства одного из них оперативники обнаружили оборудованную специальными инструментами мастерскую, заготовки для производства огнестрельного оружия, патроны различного калибра и порох»

– официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту возбуждено уголовные дела, подозреваемые находятся под домашним арестом.