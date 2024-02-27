Вестник Кавказа

Мужчину приговорили к 7 годам заключения за торговлю оружием на Ставрополье

Колючая проволока на голубом небе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителя Ессентуков поймали и осудили по делу о незаконном обороте оружия и наркотических средств. На ближайшие 7 лет он отправится в колонию.

В Ставропольском крае вынесен приговор в отношении жителя Ессентуков, подозреваемого в незаконной торговле оружием. Об этом рассказали в управлении ФСБ России по региону.

"Установлено, что злоумышленник организовал незаконный канал поставок огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов с целью последующего сбыта на территории региона Кавминвод"

 – пресс-служба ведомства

Сотрудники правоохранительных органов нашли у гражданина минные взрыватели, корпусы гранат, электродетонаторы и компоненты взрывчаток. У него также изъяли несколько граммов наркотического средства.

В отношении мужчины завели целый ряд уголовных дел. Ближайшие 7 лет ему предстоит провести в колонии строгого режима.

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