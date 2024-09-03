Лопнувшее колесо стало причиной гибели двух человек на трассе "Кавказ"

Сегодня вблизи Невинномысска в Ставропольском крае по роковой случайности с федеральной трассы "Кавказ" слетел минивэн Мерседес, есть погибшие и пострадавшие, сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция региона.
"По предварительным данным, 19 сентября около 7:00 на 266 км автодороги "Кавказ" во время движения у автомобиля Мерседес Бенц произошла разгерметизация переднего правого колеса, в результате чего водитель потерял управление, съехал в кювет, минивэн перевернулся"
- ГАИ Ставрополья
Легковой автомобиль передвигался по трассе с максимальной загрузкой, к тому же из-за специфической компоновки он выше, чем седан, хэтчбек и универсал, а следовательно, менее устойчив на дороге, что и спровоцировало его полет в кювет, закончившийся гибелью двух пассажиров.
Еще шесть его пассажиров были доставлены в больницу Невинномысска для осмотра медиками.