Лопнувшее колесо стало причиной гибели двух человек на трассе "Кавказ"

Сегодня утром в ДТП с минивэном рядом с Невинномысском погибли два человека – трагедия случилась из-за колеса, лопнувшего во время движения автомобиля, из-за чего его водитель не смог удержать машину на дороге.

Сегодня вблизи Невинномысска в Ставропольском крае по роковой случайности с федеральной трассы "Кавказ" слетел минивэн Мерседес, есть погибшие и пострадавшие, сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция региона.

"По предварительным данным, 19 сентября около 7:00 на 266 км автодороги "Кавказ" во время движения у автомобиля Мерседес Бенц произошла разгерметизация переднего правого колеса, в результате чего водитель потерял управление, съехал в кювет, минивэн перевернулся"

- ГАИ Ставрополья

Легковой автомобиль передвигался по трассе с максимальной загрузкой, к тому же из-за специфической компоновки он выше, чем седан, хэтчбек и универсал, а следовательно, менее устойчив на дороге, что и спровоцировало его полет в кювет, закончившийся гибелью двух пассажиров.

Еще шесть его пассажиров были доставлены в больницу Невинномысска для осмотра медиками.