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"Локомотив" может усилиться азербайджанским форвардом

Полузащитник “Динамо“ Загреб Махир Эмрели
© Фото: страница Махира Эмрели в социальных сетях
Нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели может стать игроком "Локомотива". В настоящее время он выступает за загребское "Динамо".

Московский футбольный клуб "Локомотив" проявляет интерес к нападающему загребского "Динамо" Махира Эмрели. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Трансфер 26-летнего форварда сборной Азербайджана может состояться уже в самое ближайшее время, если этому не будет препятствовать руководство хорватского клуба, передает Azerisport.com.

Контракт Эмрели с динамовцами истекает летом 2026 года. "Локомотив" намеревался пригласить форварда в свои ряды два года назад, однако тогда он выбрал "Динамо".

Статистика

В нынешнем сезоне Эмрели провел за "Динамо" 3 матча в чемпионате Хорватии. На его счету один гол и одна результативная передача.

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