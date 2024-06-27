Логистические центры появятся на трассе «Кавказ» в Дагестане

Рядом с федеральной трассой «Кавказ» на территории Дагестана построят сеть транспортно-логистических центров. Об этом рассказал руководитель региона Сергей Меликов в рамках КИФ-2024, который сейчас проходит в столице Чечни.
«Транспортно-логистические центры Дагестану очень нужны. Мы рассматриваем их расположение вдоль федеральной трассы “Кавказ” и как минимум на четырех участках, где автомагистраль пересекается с основными республиканскими дорогами, которые идут из горных районов»
- Сергей Меликов
Транспортно-логистические центры будут включать в себя автозаправки и зоны отдыха в виде гостиниц и кафе для уставших и голодных автомобилистов.
Строительство логистических центров также необходимо для хранения овощей, мяса и молочных продуктов. Предполагается, что они решат проблему складирования и переработки продукции, которую выращивают в горных районах Дагестана. Там же будут оборудованы торговые точки и магазины. Подобных сооружений республика еще не видела.
Сейчас работы начаты на участке трассы недалеко от дагестанской столицы. Этот опыт станет примером для строителей на других участках.