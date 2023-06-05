Ливни и град не отпускают Дагестан

Ливни с градом, а также вызванные ими другие стихийные бедствия, перекрыли автомобильное движение на ряде трасс Дагестана, сообщили в МЧС республики.
Докузпаринский район
У села Мискинджа на дорогу Магарамкент - Ахты - Рутул, имеющую республиканское значение, сошел сель. Хотя он оказался небольшим, но создал затруднения для движения "легковушек", пишет ТАСС.
Гунибский район
Жители села Салта рассказали, что в их населенном пункте выпал град, от которого пострадали минимум две машины.
Кроме того, по словам местных жителей, рядом с селом возник поток воды.
Левашинский район
В его администрации сообщили, что ливни размыли сельские дороги. А на дорогу между селами Цудахар и Хаджалмахи сошел камнепад. К счастью, в результате никто не пострадал.
Накануне в районе выпал крупный град. Он побил крыши сотен домов, пострадали школа, детсад и амбулатория. Нанесен ущерб десяткам автомобилей.