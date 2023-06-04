Подкумок может устроить наводнение на Ставрополье

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, река Подкумок в ближайшее время может устроить наводнение в пределах своей поймы. Прежде всего пострадает селение Незлобная в Георгиевском округе.
Причина локального природного катаклизма – затяжные дожди. Сегодня, а также завтра дождевая вода поднимет уровень Подкумка настолько, что построенные недалеко от реки дачи и дома окажутся затопленными.
Затяжные дожди сегодня утром уже создали угрозу наводнения в селении Средний Подкумок и в соседних селах: близлежащая дамба в любой момент может прорваться из-за переполнения водоемов дождевой водой.
Синоптики предупреждают, что ливни задержатся в Ставропольском крае как минимум на три дня и будут сопровождаться выпадением града и ураганным ветром скоростью до 83 км/ч.