Подкумок может устроить наводнение на Ставрополье

Опубликовано: 17:27, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Затяжные дожди постепенно затапливают Ставрополье. В Георгиевском округе уже в ближайшее время может выйти из берегов река Подкумок, в результате на речном дне окажутся дачи и дома многих ставропольчан. Дожди продлятся до начала среды.

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, река Подкумок в ближайшее время может устроить наводнение в пределах своей поймы. Прежде всего пострадает селение Незлобная в Георгиевском округе.

Причина локального природного катаклизма – затяжные дожди. Сегодня, а также завтра дождевая вода поднимет уровень Подкумка настолько, что построенные недалеко от реки дачи и дома окажутся затопленными.

Затяжные дожди сегодня утром уже создали угрозу наводнения в селении Средний Подкумок и в соседних селах: близлежащая дамба в любой момент может прорваться из-за переполнения водоемов дождевой водой.

Синоптики предупреждают, что ливни задержатся в Ставропольском крае как минимум на три дня и будут сопровождаться выпадением града и ураганным ветром скоростью до 83 км/ч.