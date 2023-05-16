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Кубани грозит наводнение   

Кубани грозит наводнение   
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за возможного подъема воды до неблагоприятных отметок. 

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение объявлено в из-за прогнозируемого подъема уровня реки Кубань в Усть-Лабинском и Тбилисском районах. Предупреждение будет действовать с 16 по 17 мая.

"…в связи с прохождением паводковой волны и с учетом времени добегания на реке Кубань (Усть-Лабинский, Тбилисский районы) ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок"

– пресс-служба экстренного ведомства.

Синоптики предупреждают о том, что в ближайшие сутки  в регионе будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Не исключен ветер с порывами до 18 м/с.

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