Кубани грозит наводнение   

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за возможного подъема воды до неблагоприятных отметок.
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение объявлено в из-за прогнозируемого подъема уровня реки Кубань в Усть-Лабинском и Тбилисском районах. Предупреждение будет действовать с 16 по 17 мая.
"…в связи с прохождением паводковой волны и с учетом времени добегания на реке Кубань (Усть-Лабинский, Тбилисский районы) ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок"
– пресс-служба экстренного ведомства.
Синоптики предупреждают о том, что в ближайшие сутки в регионе будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Не исключен ветер с порывами до 18 м/с.