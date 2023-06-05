Олаф Шольц примет в столице Германии Ираклия Гарибашвили. Руководители стран обсудят внешнюю политику и двустороннее сотрудничество. Встреча запланирована на 9 июня.
Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили совершит официальный визит в Германию.
В ходе своего приезда глава правительства Грузии проведет встречу с немецким канцлером Олафом Шольцем.
Лидеры двух стран обсудят экономическое партнерство Грузии и Германии. Также главы государств намерены поговорить и о внешней политике.
Встреча Гарибашвили и Шольца запланирована на 9 июня. Она пройдет в федеральной канцелярии в Берлине.