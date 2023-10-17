Лежачий пешеход устроил ДТП в центре Москвы

Во вторник в центре российской столицы произошло ДТП с участием гражданина, решившего прилечь на проезжую часть. Другие обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
Вечером 17 октября в центре Москвы произошла авария с участием лежачего пешехода. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.
"На улице Новый Арбат в районе 6 произошло ДТП с участием пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, а после лег на разделительную полосу"
– Дептранс
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.