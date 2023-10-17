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Лежачий пешеход устроил ДТП в центре Москвы

Лежачий пешеход устроил ДТП в центре Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Во вторник в центре российской столицы произошло ДТП с участием гражданина, решившего прилечь на проезжую часть. Другие обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Вечером 17 октября в центре Москвы произошла авария с участием лежачего пешехода. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.

"На улице Новый Арбат в районе 6 произошло ДТП с участием пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте, а после лег на разделительную полосу"

– Дептранс

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

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