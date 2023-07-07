Опубликовано: 9:50, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Совбеза Армении

Секретарь армянского СБ Армен Григорян провел встречу с советником президента США. Они обсудили двустороннее сотрудничества Еревана и Вашингтона и региональные вопросы.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился в Вашингтоне с советником американского президента Джо Байдена Джейком Салливаном, сообщает пресс-служба СБ РА.

В ходе переговоров стороны поговорили о ситуации на Южном Кавказе, Григорян представил Салливану подходы Еревана по ряду ключевых направлений.

Также они затронули двустороннее сотрудничество и развитие отношений Армении и США в энергетической, экономической и демократической сферах.