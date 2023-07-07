РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Доверенные лица Байдена и Пашиняна встретились в Вашингтоне

Армен Григорян
© Фото: сайт Совбеза Армении
Секретарь армянского СБ Армен Григорян провел встречу с советником президента США. Они обсудили двустороннее сотрудничества Еревана и Вашингтона и региональные вопросы.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился в Вашингтоне с советником американского президента Джо Байдена Джейком Салливаном, сообщает пресс-служба СБ РА.

В ходе переговоров стороны поговорили о ситуации на Южном Кавказе, Григорян представил Салливану подходы Еревана по ряду ключевых направлений.

Также они затронули двустороннее сотрудничество и развитие отношений Армении и США в энергетической, экономической и демократической сферах.

&quot;Левая рука&quot; Пашиняна улетел в США

"Левая рука" Пашиняна улетел в США

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
870 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version