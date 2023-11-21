"Левая рука Пашиняна" встретился с представителем МО США

Секретарь СБ Армении провел встречу с представителем Минобороны США. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Они обменялись идеями по реализации совместных программ.

Секретарь армянского Совета Безопасности Армен Григорян провел переговоры с заместителем помощника главы оборонного ведомства США Лорой Купер, сообщает пресс-служба СБ РА.

В ходе встречи стороны поговорили о сотрудничестве Еревана и Вашингтона. Помимо этого, была подчеркнута необходимость обеспечения стабильности на Южном Кавказе.

Григорян и Купер также обменялись идеями по реализации совместных программ. Кроме того, они подчеркнули важность углубления взаимодействия между ВС Армении и США.