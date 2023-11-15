Вестник Кавказа

Секретарь Совбеза Армении летит в США

Секретарь Совбеза Армении летит в США
© Фото: Совбез Армении
Визит секретаря армянского СБ в Америку состоится в ближайшее время, его анонсировал Ереван.

Секретаря Совета безопасности Армении ждут в США, заявили в пресс-службе ведомства.

Рабочий визит стартует уже завтра. Армен Григорян прилетит в Вашингтон.

Согласно информации, в Америке он будет говорить о развитии отношений Еревана и Вашингтона.

Напомним, ранее Григорян посещал США в июле.

Армения и ОДКБ

В последнее время Ереван последовательно отказывается от участия в работе ОДКБ, не ставя, впрочем, вопрос о возможности выхода из организации. Буквально накануне армянский представитель проигнорировал рабочую встречу стран ОДКБ в Скопье (Македония).

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