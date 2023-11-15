Секретарь Совбеза Армении летит в США

Визит секретаря армянского СБ в Америку состоится в ближайшее время, его анонсировал Ереван.
Секретаря Совета безопасности Армении ждут в США, заявили в пресс-службе ведомства.
Рабочий визит стартует уже завтра. Армен Григорян прилетит в Вашингтон.
Согласно информации, в Америке он будет говорить о развитии отношений Еревана и Вашингтона.
Напомним, ранее Григорян посещал США в июле.
Армения и ОДКБ
В последнее время Ереван последовательно отказывается от участия в работе ОДКБ, не ставя, впрочем, вопрос о возможности выхода из организации. Буквально накануне армянский представитель проигнорировал рабочую встречу стран ОДКБ в Скопье (Македония).
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