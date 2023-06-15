Лето закрепляет свои позиции в столичном регионе

Опубликовано: 6:29, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в столичном регионе продолжится победное шествие лета – дождей не ожидается, а температура воздуха превысит средние значения для июня и составит до 29 градусов тепла.

В Москве и Подмосковье сегодня будет преобладать переменная облачность, осадков не ожидается, а воздух прогреется до 29 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 26 до 28 градусов тепла, по области от плюс 24 до плюс 29 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, его скорость составит 4-9 м/c", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление останется повышенным и составит 750 мм ртутного столба.