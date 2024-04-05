Вестник Кавказа

Летнее авиасообщение между Магасом и Петрозаводском восстановлено

Летнее авиасообщение между Магасом и Петрозаводском восстановлено
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Через авиакомпанию "Северсталь" теперь можно добраться из Магаса в Петрозаводск прямым рейсом. Авиасообщение продержится до последних чисел августа включительно.

Самолеты авиаперевозчика "Северсталь" будут летать из Магаса в Петрозаводск и обратно в летний период, рассказал руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем официальном Telegram-канале.

"Летние полеты из Карелии в нашу республику возобновлены! Это событие станет стимулом для дальнейшего развития туризма в Ингушетии"

- Махмад-Али Калиматов

Самолеты будут регулярно летать по этому маршруту каждую среду вплоть до 28 августа.

Сейчас столица Ингушетии активно развивает туристическую отрасль и расширяет количество рейсов в другие города России – Санкт-Петербург, Сочи, Самару, Тюмень и другие.

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