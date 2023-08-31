Лес в Геленджике снова объят огнем

Опубликовано: 14:11, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

в Геленджике продолжают бушевать природные пожары. В настоящее время горит лес неподалеку от горы Гебеус.

Природный пожар снова разгорелся на территории Геленджика. На этот раз, по данным краевого лесопожарного центра, горит территория в районе горы Гебеус.

"Зафиксировано задымление со стороны леса в районе горы Гебеус. По прибытию на место в 12:30 мск было установлено, что горит сухая растительность на площади 0,1 га"

– пресс-служба лесопожарного центра

В настоящее время пожарные пытаются локализовать возгорание.

Напомним, что ранее в Геленджике уже полыхал лесной пожар. Тогда огонь уничтожил лес на площади около сотни гектаров.