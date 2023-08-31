Лес в Геленджике снова объят огнем

в Геленджике продолжают бушевать природные пожары. В настоящее время горит лес неподалеку от горы Гебеус.
Природный пожар снова разгорелся на территории Геленджика. На этот раз, по данным краевого лесопожарного центра, горит территория в районе горы Гебеус.
"Зафиксировано задымление со стороны леса в районе горы Гебеус. По прибытию на место в 12:30 мск было установлено, что горит сухая растительность на площади 0,1 га"
– пресс-служба лесопожарного центра
В настоящее время пожарные пытаются локализовать возгорание.
Напомним, что ранее в Геленджике уже полыхал лесной пожар. Тогда огонь уничтожил лес на площади около сотни гектаров.