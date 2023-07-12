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Лес турецкого Бодрума снова в огне

Лес турецкого Бодрума снова в огне
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня рядом с турецким курортным Бодрумом снова вспыхнул пожар, пока горит только лес, однако из-за сильного ветра огонь может перекинуться на жилые городские дома.

Сегодня в районе турецкого курортного Бодрума снова вспыхнул пожар – он начался с возгорания на полях, однако быстро перекинулся на лесной массив в черте города, передает TGRT News.

Распространение огня провоцирует сильный ветер, установившийся в регионе – пожарные службы отмечают, что есть высокая вероятность того, что пламя может в скором времени перекинуться на частные жилые городские дома.

С начала лета в стране продолжается целая череда лесных пожаров – как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в последний раз лес под Бодрумом горел всего два дня назад. Пожар был настолько сложным, что его тушили семь пожарных самолетов и восемь вертолетов.

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