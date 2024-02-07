Ледяные дожди на юге России оставили без света более ста тысяч человек

Свыше 100 тыс человек находятся без энергоснабжения в ряде регионов России из-за непогоды, сообщило Минэнерго РФ.
"Оперативные данные на 7:00 (мск) по количеству отключенных потребителей в регионах, где электроснабжение нарушено из-за непогоды: Ростовская область - 52,3 тыс человек, ЛНР - 41,9 тыс человек, Волгоградская область - 11,5 тыс человек"
- Минэнерго России
Наиболее сложная ситуация в Ростовской области – за последние сутки в службу "112" поступило более 35 тыс звонков - жители жаловались на аварийные ситуации с электро-, водо- и теплоснабжением. В Ростовской области из-за непогоды режим повышенной готовности действует в 23 муниципалитетах, передает "АиФ-Ростов".
Сейчас над восстановлением электроснабжения работает почти 200 бригад, а последствия снежного апокалипсиса ликвидируют спасатели.
В Астраханской области электроснабжение уже восстановлено, говорится в сообщении.