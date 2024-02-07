Ледяные дожди на юге России оставили без света более ста тысяч человек

Регионы юга России устраняют последствия снежного апокалипсиса, обрушившегося на ряд областей. Больше других пострадала Ростовская область, без электричества здесь остались более 50 тысяч человек, ведутся активные восстановительные работы.

Свыше 100 тыс человек находятся без энергоснабжения в ряде регионов России из-за непогоды, сообщило Минэнерго РФ.

"Оперативные данные на 7:00 (мск) по количеству отключенных потребителей в регионах, где электроснабжение нарушено из-за непогоды: Ростовская область - 52,3 тыс человек, ЛНР - 41,9 тыс человек, Волгоградская область - 11,5 тыс человек"

- Минэнерго России

Наиболее сложная ситуация в Ростовской области – за последние сутки в службу "112" поступило более 35 тыс звонков - жители жаловались на аварийные ситуации с электро-, водо- и теплоснабжением. В Ростовской области из-за непогоды режим повышенной готовности действует в 23 муниципалитетах, передает "АиФ-Ростов".

Сейчас над восстановлением электроснабжения работает почти 200 бригад, а последствия снежного апокалипсиса ликвидируют спасатели.

В Астраханской области электроснабжение уже восстановлено, говорится в сообщении.