Лавров: встречи в формате "3+3" могут пройти в Баку и Ереване

Армения и Азербайджан могут договориться между собой о том, чтобы третья по счету министерская встреча формата "3+3" по Южному Кавказу прошла в Баку и Ереване, и Москва готова этому посодействовать, сообщил Сергей Лавров.

Готовится третья министерская встреча формата "3+3" по Южному Кавказу, и Россия выступает за то, чтобы две следующие встречи состоялись в Баку и Ереване, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, прошедшим сегодня в армянской столице, глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы говорили о том, где может быть созвана третья встреча в формате "3+3". Считаю, что желающие принять у себя это мероприятие Армения и Азербайджан вполне могут договориться между собой, мы готовы этому содействовать. Мы за то, чтобы два следующих мероприятия состоялись в столицах Армении и Азербайджана"

- Сергей Лавров

В развитии этого формата немалый потенциал – по итогам первых двух есть определенный оптимизм в отношении будущего площадки, она вполне стать опорой в укреплении мира и стабильности в регионе, экономических, транспортных связей и богатых культурных традиций, добавил Лавров.

Напомним, ранее о том, что ближайшие саммиты платформы "3+3" состоятся в Баку и Ереване, сообщил руководитель посольства РФ в Армении Сергей Копыркин. Именно Азербайджан и Армения выступили организаторами двух ближайших саммитов платформы, напомнил он, отметив: точная очередность бакинского и ереванского саммитов "3+3" пока не определена – ее должны определить сами участники формата.