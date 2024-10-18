Вестник Кавказа

Платформа "3+3" соберется в Баку и Ереване

Карта Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель посольства РФ в Армении Сергей Копыркин объявил, что ближайшие саммиты платформы "3+3" состоятся в Баку и Ереване. Он вновь призвал Грузию перестать отказываться от участия в работе платформы.

Как рассказал 168.am глава российской дипломатической миссии в Ереване Сергей Копыркин, Азербайджан и Армения являются организаторами двух ближайших саммитов платформы "3+3".

При этом Копыркин отметил, что точная очередность бакинского и ереванского саммитов "3+3" пока не определена – ее должны определить участники формата.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва полностью поддерживает инициативу об организации площадки для внутрирегионального взаимодействия на Южном Кавказе, так как считает, что судьба региона должна находиться только в руках его государств.

"Ключ к стабильности и процветанию – это инклюзивный диалог, поиск взаимоприемлемых решений и противодействие вовлечению региона во внешние геополитические сценарии"

– Сергей Копыркин

Посол добавил, что Россия, Турция, Иран, Азербайджан и Армения по-прежнему надеются, что Грузия все-таки начнет участвовать в заседаниях платформы.

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