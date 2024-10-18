Платформа "3+3" соберется в Баку и Ереване

Как рассказал 168.am глава российской дипломатической миссии в Ереване Сергей Копыркин, Азербайджан и Армения являются организаторами двух ближайших саммитов платформы "3+3".
При этом Копыркин отметил, что точная очередность бакинского и ереванского саммитов "3+3" пока не определена – ее должны определить участники формата.
Российский дипломат подчеркнул, что Москва полностью поддерживает инициативу об организации площадки для внутрирегионального взаимодействия на Южном Кавказе, так как считает, что судьба региона должна находиться только в руках его государств.
"Ключ к стабильности и процветанию – это инклюзивный диалог, поиск взаимоприемлемых решений и противодействие вовлечению региона во внешние геополитические сценарии"
– Сергей Копыркин
Посол добавил, что Россия, Турция, Иран, Азербайджан и Армения по-прежнему надеются, что Грузия все-таки начнет участвовать в заседаниях платформы.