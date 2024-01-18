Лавров: размещение РМК в Карабахе не касается Еревана

Глава МИД России заявил о том, что вопрос размещения российского миротворческого контингента в Карабахе не касается Армении. По его словам, это в сфере компетенции Москвы и Баку.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что вопрос размещения российских миротворцев в Карабахе не касается Еревана. Министр пояснил, что этот вопрос находится исключительно в сфере отношений России и Азербайджана.

«У нас там [в Карабахе] действительно остаются миротворцы даже после того, как все признали Карабах азербайджанской территорией. Но вопрос этот уже не касается армянской стороны, это вопрос двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном»

– Сергей Лавров

Ранее пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что в Ереване занимаются подтасовкой фактов, обвиняя находящихся в Карабахе российских миротворцев.