Лавров: Армения не хочет видеть пограничников РФ на пути в Нахчыван в Сюнике

Армения не желает, чтобы пограничников РФ разместили по дороге в Нахчыван в Сюнике, заявил глава российского МИД. По его словам, Ереван слушает в данном вопросе западные страны.

Армения не хочет, чтобы российские пограничники находились на пути из Азербайджана в Нахчыван в Сюнике. Такое заявление сделал глава МИД РФ на пресс-конференции, посвященной деятельности российской дипломатии в 2023 году.

"Я думаю, нам не нужно стесняться по поводу важности оценки тех трехсторонних заявлений, которые были подписаны в 2020-2022 гг. Очень печально, что такая практическая, выгодная для Армении вещь как открытие маршрута через Сюникскую область, до сих пор остается на бумаге"

– Сергей Лавров

Он предположил, что Еревану получает от кого-то советы по данному вопросу.

"Мы видели, как только Евросоюз, Франция, Германия, США поняли, что российско-армянско-азербайджанский процесс дает результаты и по разблокированию маршрутов, и по делимитации границы, и подготовке мирного договора - тут же стали без приглашения внедрятся в эти процессы и играть роль спойлера"

– руководитель внешнеполитического ведомства

По его словам, западные страны не хотят, чтобы трехсторонние договоренности были реализованы.

"У меня есть все основания говорить, что Запад не хочет позволить состояться и тем договоренностям, которые при посредничестве России были заключены между Ереваном и Баку"

– глава министерства