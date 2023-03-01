Пашинян готов предоставить Азербайджану связь с Нахчываном на условиях Ирана

Премьер-министр Армении выразил готовность открыть по территории Армении сухопутное сообщение Нахчывана с остальным Азербайджаном, однако, по словам Никола Пашиняна, Ереван может пойти на это только на тех же условиях, которые были согласованы с Тегераном.

Армянская сторона готова предоставить сухопутную связь между Нахчываном и остальной территорией Азербайджана, но на условиях, аналогичных договоренностям Азербайджана с Ираном, такое заявление сделал премьер-министр Армении.

На встрече с инициативной группой правящей партии "Гражданский договор" Никол Пашинян также предложил Баку создать механизм взаимного контроля вооружений.

Кроме того, армянский премьер затронул вопрос анклавов. Он заявил, что между Азербайджаном и Арменией не должно остаться оккупированных земель.

Ранее тему анклавов поднял президент Азербайджана. В интервью телеканалам Ильхам Алиев заявил, что на данный момент восемь азербайджанских сел оккупированы Арменией, причем среди них есть анклавные и неанклавные. Четыре неанклавные села, подчеркнул глава государства, Ереван должен безоговорочно возвратить Баку.

Говоря об анклавных селах, Ильхам Алиев уточнил, что на территории Азербайджана есть одно анклавное армянское село, и указал, что по анклавным селам должна быть сформирована особая экспертная группа, и все анклавы должны быть возвращены.