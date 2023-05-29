Лавров похоронил зерновую сделку

Опубликовано: 14:49, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Действие зерновой сделки завершится в июле, считает Лавров. По его словам, перспективы того, что будут выполнены условия России для продления минимальны.

Скорее всего стамбульская инициатива будет остановлена, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

На данный момент работа черноморского коридора продлена до 17 июля. Российская сторона не намерена продлевать и расширять инициативу, так как соглашение выполняется неравномерно. Ни одна из системных проблем не была устранена за почти целый год функционирования сделки.

"Если все останется, как есть, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она больше (инициатива) не функционирует"

– Сергей Лавров

В Москве не раз подчеркивали, что не заинтересованы в продлении черноморской инициативы в том виде, в каком она существует в данный момент.