Лавров поговорит с послами стран СНГ

Сергей Лавров проведет встречу с послами стран СНГ. Министр обсудит с дипломатами итоги 2024 года и планы на 2025-й.
У руководителя российской дипломатии Сергея Лаврова 3 февраля состоятся переговоры с послами стран Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель министерства подчеркнула, что встреча Лаврова с послами государств пройдет в формате завтрака, который, добавила она, является традиционным.
Захарова отметила, что в ходе мероприятия Лавров подведет итоги сотрудничества в рамках СНГ в ушедшем году и обсудит приоритеты во взаимодействии на этот год.
Помимо этого, глава российского внешнеполитического ведомства проинформирует послов стран СНГ о подходах Москвы по ключевым вопросам мировой и региональной повестки дня.