Вестник Кавказа

Лавров поговорит с послами стран СНГ

Лавров поговорит с послами стран СНГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров проведет встречу с послами стран СНГ. Министр обсудит с дипломатами итоги 2024 года и планы на 2025-й.

У руководителя российской дипломатии Сергея Лаврова 3 февраля состоятся переговоры с послами стран Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель министерства подчеркнула, что встреча Лаврова с послами государств пройдет в формате завтрака, который, добавила она, является традиционным.

Захарова отметила, что в ходе мероприятия Лавров подведет итоги сотрудничества в рамках СНГ в ушедшем году и обсудит приоритеты во взаимодействии на этот год.

Помимо этого, глава российского внешнеполитического ведомства проинформирует послов стран СНГ о подходах Москвы по ключевым вопросам мировой и региональной повестки дня.

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