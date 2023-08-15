Лавров и Байрамов обсудили Карабах

Опубликовано: 20:15, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министры иностранных дел Азербайджана и РФ обсудили ситуацию вокруг Карабаха в контексте установления мира в регионе и реализации направленных на это шагов.

Главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули практический ход реализации ранее согласованных шагов для установления мира в Карабахе.

"Проведен обмен мнениями по наиболее актуальной международной и региональной повестке дня. Особый акцент сделан на необходимости практической реализации ранее согласованных в принципе шагов, направленных на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе - разблокирования гуманитарных маршрутов, включая Лачинский коридор"

– пресс-служба МИД России

Уточняется, что министры акцентировали внимание на безальтернативности выполнения всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении для достижения устойчивой нормализации отношений Баку и Еревана. В заключении они подчеркнули недопустимость подмены конкретной работы в данной направлении популистскими акциями.