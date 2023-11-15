Лавины продолжают угрожать "Эльбрусу"

Из-за возможного схода лавин в Кабардино-Балкарии второй день подряд не работает горнолыжный курорт "Эльбрус".

На курорте "Эльбрус" в КБР продолжает действовать лавинная опасность. В администрации горнолыжного курорта заявляют, что большая часть трасс и подъемники не работают с понедельника.

Ранее, на курорте ввели ограничения из-за возможного схода лавин.

По информации telegram-канала "Эльбруса" сегодня должна открыться верхняя очередь "Гарабаши-Мир". В тестовом режиме работает только одна трасса.

Канатные дороги позднее были запущены и работают в штатном режиме.

По данным администрации курорта, завтра планируется открытие еще одного маршрут "Мир-Кругозор", если позволит погода.

С 1 декабря курорт планирует запустить все трассы.