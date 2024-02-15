Ларс открыт для всех после снегопада

Расчищен от снега и открыт для проезда участок военно-грузинской дороги Гудаури – Коби. Движение возможно только по лавинозащитных тоннелей.

После снегопада открылся участок дороги соединяющей Грузию и РФ. Речь об участке Гудаури – Коби. В то же время движение возможно только по тоннелям, защищающим транспорт от лавин.

«В результате проведенных очистительных работ движение прицепного и полуприцепного автотранспорта по участку Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс восстановлено»

– пресс-служба департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Снегопады на Военно-Грузинской дороге являются серьезной проблемой, которая затрудняет движение транспорта и приводит к задержкам и убыткам для бизнеса. Снег и лед делают дорогу скользкой и опасной, что увеличивает риск аварий и затрудняет работу грузовых автомобилей. Местные власти уверяют, что в дальнейшем будут предприняты дополнительные меры для поддержания дороги в хорошем состоянии и обеспечения безопасности на дорогах в зимний период.