Lada Largus – теперь в Ижевске

Все семейство автомобилей Lada Largus будет переведено из Тольятти на площадку в Ижевске, такое решение приняло правление крупнейшего российского производителя "АвтоВАЗ", сообщили в компании.
"Выпуск Lada Largus будет перенесен на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года"
- "АвтоВАЗ"
Ранее об этом проинформировал на форуме "Россия - Африка" в июле текущего года президент компании Максим Соколов.
Тем не менее, еще в нынешнем году в Тольятти уже в августе 2023 года будет выпущена опытная партия электромобилей Lada e-Largus, затем производство инновационных автомобилей будет налажено и в Ижевске.
Такая мера – вынужденная: все три конвейерных линии в Тольятти в ближайшие годы будут работать на наращивание выпуска нынешних и новых автомобилей – Lada Iskra, Lada Aura и кроссовера на платформе Vesta.