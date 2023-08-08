Lada Largus – теперь в Ижевске

Опубликовано: 6:28, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"АвтоВАЗ" принял решение перенести производство своей топ-модели Lada Largus на ижевский завод в Удмуртии, со второго квартала 2024 года автомобиль будет производиться только в Ижевске.

Все семейство автомобилей Lada Largus будет переведено из Тольятти на площадку в Ижевске, такое решение приняло правление крупнейшего российского производителя "АвтоВАЗ", сообщили в компании.

"Выпуск Lada Largus будет перенесен на производственную площадку в Ижевске. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года"

- "АвтоВАЗ"

Ранее об этом проинформировал на форуме "Россия - Африка" в июле текущего года президент компании Максим Соколов.

Тем не менее, еще в нынешнем году в Тольятти уже в августе 2023 года будет выпущена опытная партия электромобилей Lada e-Largus, затем производство инновационных автомобилей будет налажено и в Ижевске.

Такая мера – вынужденная: все три конвейерных линии в Тольятти в ближайшие годы будут работать на наращивание выпуска нынешних и новых автомобилей – Lada Iskra, Lada Aura и кроссовера на платформе Vesta.