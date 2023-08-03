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Путин пересаживает чиновников на российские машины

Путин пересаживает чиновников на российские машины
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Представители власти в России должны ездить на отечественных автомобилях. Уверенность в этом выразил президент Владимир Путин.

Люди, облеченные властью, должны использовать для передвижения только машины отечественных производителей, заявил российский лидер, беседуя с промышленниками.

По словам главы государства, к нему обратились представители различных ведомств. Они попросили не вносить никаких изменений и при дальнейших закупках приобретать иномарки.

"Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях"

Владимир Путин

Напомним, несколько дней Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования опубликовал отчет о наименее рентабельных отраслях российской экономики. Согласно исследованию, в число аутсайдеров вошел отечественный автопром. В частности, по данным ЦМАКП, рентабельность автомобильной промышленности в РФ сейчас составляет -11%. Она сократилась на 17 п.п.

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