Путин пересаживает чиновников на российские машины

Опубликовано: 14:27, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители власти в России должны ездить на отечественных автомобилях. Уверенность в этом выразил президент Владимир Путин.

Люди, облеченные властью, должны использовать для передвижения только машины отечественных производителей, заявил российский лидер, беседуя с промышленниками.

По словам главы государства, к нему обратились представители различных ведомств. Они попросили не вносить никаких изменений и при дальнейших закупках приобретать иномарки.

"Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях"

– Владимир Путин

Напомним, несколько дней Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования опубликовал отчет о наименее рентабельных отраслях российской экономики. Согласно исследованию, в число аутсайдеров вошел отечественный автопром. В частности, по данным ЦМАКП, рентабельность автомобильной промышленности в РФ сейчас составляет -11%. Она сократилась на 17 п.п.