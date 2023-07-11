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Lada будет продаваться в ОАЭ

Lada будет продаваться в ОАЭ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ОАЭ и Оман планируется поставлять российские автомобили Lada. Стороны ведут переговоры. «АвтоВАЗ» также думает о зарубежной сборке своих авто.

Экспорт автомобилей Lada производства «АвтоВАЗ» планируется начать в ОАЭ, Оман и другие страны Аравийского полуострова.

В этом году на экспорт может пойти до 15 тыс автомобилей, в 2024 году - в разы больше, рассказал глава автоконцерна Максим Соколов. Сейчас стороны ведут переговоры о поставках.

«Мы открыты для новых проектов совместно с нашими партнерами в различных странах ближневосточного региона. Ведем активный переговорный процесс и для экспорта наших автомобилей, и, может быть, для организации сборочных производств со странами Персидского залива»

– Максим Соколов

Концерт также намерен развивать сотрудничество с Ираном, Сирией, Египтом и другими странами Африки.

&quot;АвтоВАЗ&quot; готов собирать новые автомобили Lada в Узбекистане

"АвтоВАЗ" готов собирать новые автомобили Lada в Узбекистане

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