Lada будет продаваться в ОАЭ

Опубликовано: 12:23, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ОАЭ и Оман планируется поставлять российские автомобили Lada. Стороны ведут переговоры. «АвтоВАЗ» также думает о зарубежной сборке своих авто.

Экспорт автомобилей Lada производства «АвтоВАЗ» планируется начать в ОАЭ, Оман и другие страны Аравийского полуострова.

В этом году на экспорт может пойти до 15 тыс автомобилей, в 2024 году - в разы больше, рассказал глава автоконцерна Максим Соколов. Сейчас стороны ведут переговоры о поставках.

«Мы открыты для новых проектов совместно с нашими партнерами в различных странах ближневосточного региона. Ведем активный переговорный процесс и для экспорта наших автомобилей, и, может быть, для организации сборочных производств со странами Персидского залива»

– Максим Соколов

Концерт также намерен развивать сотрудничество с Ираном, Сирией, Египтом и другими странами Африки.