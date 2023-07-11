Lada будет продаваться в ОАЭ

В ОАЭ и Оман планируется поставлять российские автомобили Lada. Стороны ведут переговоры. «АвтоВАЗ» также думает о зарубежной сборке своих авто.
Экспорт автомобилей Lada производства «АвтоВАЗ» планируется начать в ОАЭ, Оман и другие страны Аравийского полуострова.
В этом году на экспорт может пойти до 15 тыс автомобилей, в 2024 году - в разы больше, рассказал глава автоконцерна Максим Соколов. Сейчас стороны ведут переговоры о поставках.
«Мы открыты для новых проектов совместно с нашими партнерами в различных странах ближневосточного региона. Ведем активный переговорный процесс и для экспорта наших автомобилей, и, может быть, для организации сборочных производств со странами Персидского залива»
– Максим Соколов
Концерт также намерен развивать сотрудничество с Ираном, Сирией, Египтом и другими странами Африки.