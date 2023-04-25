Квота на хадж в 2024 году сокращена в Азербайджане

В Азербайджане сократили квоту на совершение хаджа в 2024 году до 1,5 тыс человек. Первоначально квота превышала 2 тыс верующих.

Управление мусульман Кавказа обнародовало квоту на совершение паломничества в Мекку (хадж) в 2024 году.

Согласно данным, в этом году Управление решило сократить квоту, она составит 1,5 тыс человек.

Первоначально квота на совершение хаджа из Азербайджана превышала 2 тыс человек.

В 2023 году министерство хаджа и умры Саудовской Аравии создало условия для получения электронных виз для граждан многих стран, включая Азербайджана.

Однако некоторые компании и частные лица обманули клиентов, пообещав отправить их по более низкой цене.

Подчеркивается, что в результате этой аферы пострадали порядка 500 граждан.