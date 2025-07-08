Вестник Кавказа

Курс доллара упал после недавнего роста

Курс доллара упал после недавнего роста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курс доллара на торгах обвалился на 3 рубля. На текущий момент американская валюта стоит почти 78 рублей.

Доллар на внебиржевых торгах обвалился на три рубля после недавнего роста, свидетельствуют данные Investing.

Отмечается, что курс американской валюты утром составлял 81,66 рублей. Однако спустя время доллар опустился почти на 3 рубля и остановился на отметке в 77,8 рублей.

Стоит добавить, что ранее российский Центробанк понизил официальные курсы валют в стране. Доллар потерял 39 копеек и на четверг его цена составила 81,83 рубля.

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