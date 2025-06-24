Вестник Кавказа

Доллар поднялся во вторник выше 82 рублей

Доллар поднялся во вторник выше 82 рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Курс американской валюты продолжает расти второй день подряд. Накануне он впервые за полтора месяца поднялся выше 80 рублей, а сегодня превысил 82 рубля.

Курс доллара вечером 29 июля превысил 82 рубля. Об этом следует из данных Центробанка России.

Таким образом, официальный курс американской валюты к рублю, установленный Банком России на 30 июля, вырос на 2,64 рубля – до 82,2 рубля.

В свою очередь, евро стал дороже почти на 1,8 рубля, до 94,9 рубля.

Напомним, накануне доллар впервые за полтора месяца поднялся выше 80 рублей.

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