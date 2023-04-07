Курорты Кубани завершили зимний сезон на подъеме

Опубликовано: 20:02, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувший зимний сезон стал успешным для курортов Кубани - за последние четыре месяца на них отдохнули более 2,5 миллиона российских туристов, что на 4% больше, чем годом ранее.

Зимний сезон оказался успешным для курортов Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Подводя его итоги, врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий отметил, что с декабря по март на кубанских курортах отдохнули более 2,5 млн россиян, что на 4% больше, чем за тот же период годом ранее, цитирует его РИА Новости.

Основную долю отдыхающих принял Сочи – в городе-курорте и на его горнолыжных трассах побывали более 1,4 млн туристов. 212 тыс посетили Геленджик и 156 тыс – Анапу. Также у российских путешественников был высокий спрос на однодневные туристические посещения края в зимний сезон.

Уже через три недели, в мае, на Кубани стартует летний высокий сезон, в течение которого кубанские здравницы планируют принять не менее девяти миллионов гостей, добавили в Минтуризме региона.