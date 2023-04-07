Курорты Кубани завершили зимний сезон на подъеме

Зимний сезон оказался успешным для курортов Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Подводя его итоги, врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий отметил, что с декабря по март на кубанских курортах отдохнули более 2,5 млн россиян, что на 4% больше, чем за тот же период годом ранее, цитирует его РИА Новости.
Основную долю отдыхающих принял Сочи – в городе-курорте и на его горнолыжных трассах побывали более 1,4 млн туристов. 212 тыс посетили Геленджик и 156 тыс – Анапу. Также у российских путешественников был высокий спрос на однодневные туристические посещения края в зимний сезон.
Уже через три недели, в мае, на Кубани стартует летний высокий сезон, в течение которого кубанские здравницы планируют принять не менее девяти миллионов гостей, добавили в Минтуризме региона.